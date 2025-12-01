竹内涼真が主演する2026年1月スタートのドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）で、事件の鍵を握る疑惑の同級生を演じるキャストとして、瀬戸康史と渡辺大知の出演が発表された。【写真】『再会〜Silent Truth〜』メインビジュアル横関大の江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化する本作は、宿命的な再会から始まるヒューマンラブミステリー。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋