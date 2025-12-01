仕事の相棒であるビジネスバッグ。急な土砂降りに突然の衝撃…日々さまざまなトラブルがあるものの、PCやタブレット、周辺機器など大切な機材一式を安全に持ち運ぶためにも、しっかりしたバッグを手に入れたいですよね。信頼度が高く、耐久性が確保された製品を探しているなら、全日空商事から発売された「ANA オリジナル タフなビジネスバッグ」がそれを叶えてくれるかもしれません。日々ビジネスパーソンの“移動”を見つめてき