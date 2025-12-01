徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこがダブル主演するドラマ『令和に官能小説作ってます』が、テレビ大阪にて2026年1月7日より毎週水曜24時に放送されることが決まった。2人とも地上波連続ドラマ初主演。【写真】ドラマでは桃月なしこが主人公！原作での主人公の姿は？本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってますフランス書院編集部物語』（著：さ