2026年1月スタートする中村倫也主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の新キャストとして、連続テレビ小説『虎に翼』で注目を集めたハ・ヨンス、『私の夫と結婚して』の“クズ夫”役が話題のイ・イギョン、人気アイドルから本格俳優に転身したキム・ジェギョンの参戦が発表された。また、このほど中村はじめ主要キャストが韓国を訪れ、仁川空港で大規模ロケを行った。【写真】イ・イギョン、キム・ジェギョンのキャ