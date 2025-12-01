モデルでタレントのマギーが30日にインスタグラムを更新。ガウン風ピンクワンピースのオフショットを披露した。【別カット】何頭身？マギー、ドバイで美脚あらわの全身ショットマギーが「ドバイきてますまた色々吸収して帰りますっ！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ガウン風のピンクワンピースを着てサングラスを付けたマギーがゴージャスな内装の建物の中で佇む様子が収められている。彼女の投稿にファ