²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè46²ó¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¤¬11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¤ÇµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¡¼!?¡×¡ÖµÞ¤Ë¤¹¤´¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÆæ¤Î¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ìÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾­ÂÀ¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÌò¼Ô³¨¤Ï´°À®¤µ¤»¤ë¡£