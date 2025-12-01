ジェンダーレスモデルの井手上漠がクールなショットを披露しファンを沸かせている。３０日までに車の絵文字を付けてインスタグラムを投稿。野外ショットを公開し、黒のニットのトップスにデニムパンツを合わせたクールなコーデを披露した。この投稿にファンからは「漠ちゃん、カッコいいっすよね」「漠ちゃん、サングラス姿、カッコいい！」「きゃー！！！イケメン」「ビジュが良きなんです」「漠ちゃん綺麗だよ」などの声が