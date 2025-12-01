◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節湘南１―０清水（３０日・レモンＳ）Ｊ１清水は湘南に０−１で敗れた。クラブは秋葉忠宏監督（５０）の今季限りでの退任を発表。清水の監督として初めて公式戦の指揮を執ったレモンＳで勝利を飾りたかったが、かなわなかった。１２月６日の最終節はホームで岡山と対戦する。１点が遠かった。清水は終盤、相手より１人多い状況で攻め立てたが９分のアディショナルタイムでもゴールを割れないま