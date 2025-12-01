2025年も年末恒例の「新語・流行語大賞」の発表がきょう12月1日午後、授賞式とともに行われる。昨年までユーキャンが特別協賛してきた同賞だが、今年21年ぶりにスポンサーが交代してその名も「T&D保険グループ新語・流行語大賞」となった。ただし、主催は1984年の第1回から、時事用語事典『現代用語の基礎知識』を発行する自由国民社で一貫して変わらない。【画像】「全部わかる？」ミャクミャク、ほいたらね…「新語・流行