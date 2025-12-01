◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)日本は30日に行われた大会初戦でオーストラリアと対戦し、ゲームカウント8-1で勝利しました。16チームが参加する今大会は、ステージ1、ステージ2、ステージ3と3つのフェーズを実施。ステージ1は4チームずつが4つのグループに分かれ総当たり戦を行い、各組の上位2チームがステージ2へと進出します。日本はステージ1ではインド、オーストラリア、クロアチアと対戦