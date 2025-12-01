【ブンデスリーガ】フライブルク 4−0 マインツ（日本時間12月1日／オイローパ・パルク・シュタディオン）【映像】川粼颯太、危険タックルを仕掛ける瞬間マインツに所属するMF川崎颯太が危険なタックルを見舞った。アフターでかなり深く相手の軸足を削ったプレーにファンも騒然としている。マインツは日本時間12月1日、ブンデスリーガ第12節でフライブルクと対戦。川崎は右のウイングバックとして今季初スタメン出場となり、