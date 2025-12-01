プレーオフを制し大会優勝を果たした鈴木愛選手が喜びを語りました。前日まで6アンダーの鈴木選手は最終日を金澤志奈選手と並び首位タイでスタート。この日は6バーディー、3ボギーでスコアを3つ伸ばし通算9アンダーとします。そしてこの日スコアを5つ伸ばし並んだ岩井千怜選手とのプレーオフに臨むと、2ホール目をパーとし優勝を決めました。「今日は1度も(スコア)ボードを見ていなかった」と優勝後のインタビューで明かした鈴木選