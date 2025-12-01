〈「無視という形の最大の抗議」ある理由で“選考から外された”言葉とは？ 「新語・流行語大賞」をめぐる“騒動”を振り返ると…〉から続く年末恒例の「新語・流行語大賞」。今年で42回目を迎える同賞は、そもそもどのように始まり、いかにして今日まで注目を集めてきたのだろうか？歴代の受賞語振り返ってみると……。（全3回の3回目／はじめから読む）【画像】「全部わかる？」ミャクミャク、ほいたらね…「新語・流行語大