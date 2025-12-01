ウクライナ保安庁は、ロシアが制裁逃れに利用しているとされる「影の船団」を、黒海で攻撃したと明らかにしました。こちらはウクライナ保安庁が先月29日に公開した映像です。大きなタンカーの後部から、爆発が起きたかのように激しく炎が上がっています。ロイター通信などによりますと、ウクライナ保安庁と海軍は、黒海でロシアの「影の船団」のタンカー2隻を攻撃しました。「影の船団」はロシアが欧米の制裁を逃れて石油を密輸す