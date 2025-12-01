JR東日本は2027年春から京浜東北・根岸線と中央・総武線でワンマン運転を実施すると発表した。「より効率的でサステナブルな輸送モードとしていくため」と説明しているが、利用者にはどんな影響があるのか。鉄道ジャーナリストの東香名子さんが解説する――。写真＝iStock.com／Laser1987※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Laser1987■どんどん進む通勤電車の「ワンマン運転」JR東日本の通勤電車のワンマン運転化が加速し