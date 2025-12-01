【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）【映像】糸井嘉男の体がスゴすぎる11月30日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025で、糸井嘉男が披露した現役さながらの肉体と力強い打撃が話題となっている。2回裏、日本チームの攻撃。この回先頭の4番・中田翔が倒れて1死走者なしとなった場面で打席に立った5番の糸井は