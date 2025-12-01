第45回ジャパンカップ（G1・東京・芝2400m）は、フランシス・グラファール調教師が管理するフランスの名馬カランダガンが制し、外国馬として20年ぶりとなる歴史的勝利を成し遂げた。勝ちタイムは2分20秒3。東京芝2400mで世界最高タイムを樹立し、“世界最強馬”の称号をそのまま結果に結びつけた。レース後、グラファール調教師は「レース前は本当に緊張していました。世界一の馬を連れてきたとはいえ、相手も非常に強力なメン