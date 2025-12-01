12月7日（日）中京競馬場で行われる、第26回チャンピオンズカップ（G1・3歳上オープン・ダ1800m）の登録馬は下記の通り。3歳馬、古馬が激突するダートチャンピオン決定戦。ジャパンダートクラシックを勝利したナルカミなど24頭がエントリー。【ジャパンダートクラシック】ナルカミが逃げ切る…ナチュラルライズ三冠ならず24頭がエントリーアウトレンジ58.0ウィリアムバローズ58.0ウィルソンテソーロ58.0オメガギネス58.0