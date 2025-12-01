12月6日（日）阪神競馬場で行われる、第78回鳴尾記念（G3・3歳上オープン・芝1800m）の登録馬は下記の通り。今年から外回り芝1800mに変更となっている。芝ダート両方で活躍するドゥラエレーデなど16頭がエントリー。【エルムS】ペイシャエスが重賞3勝目…武豊ドゥラエレーデは2着16頭がエントリーウエストナウ57.0オニャンコポン57.0オメガギネス57.0オールナット58.0グランヴィノス57.0サンストックトン57.0ショウ