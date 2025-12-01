12月6日（土）中山競馬場で行われる、第59回ステイヤーズステークス（G2・3歳上オープン・芝3600m）の登録馬は下記の通り。暮れの名物マラソンレース。メルボルンカップ2着の実績があるワープスピードなど16頭がエントリー。【メルボルンC】菅原明良＆ワープスピードが大健闘！僅かハナ差の2着で大金星逃す16頭がエントリーウインエアフォルク57.0ヴェルテンベルク57.0ヴェルミセル55.0クロミナンス57.0シルブロン57.0