きょう1日（月）から12月、師走のスタートです。気象庁の季節区分では12月から冬ですが、季節外れの暖かさとなりそうです。また、前線を伴った低気圧が日本海から近づく予想で、東日本・西日本の日本海側や北日本では雷雲が発達しやすくなるでしょう。急な雨や落雷、激しい突風に注意が必要です。あす2日（火）にかけては、黄砂にも再び注意が必要です。そして、週後半は全国的に真冬の寒さになりそうです。西日本の平地でも雪が降