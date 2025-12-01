11月30日、佐賀競馬場で行われた5R・フォーマルハウト賞（2歳牝・ダ1400m）は、笹川翼騎乗の1番人気、サキドリトッケン（牝2・佐賀・真島元徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にファーマドール（牝2・大井・飛田愛斗）、3着にハクアイドゥマン（牝2・佐賀・真島正徳）が入った。勝ちタイムは1:29.1（良）。2番人気で山口勲騎乗、サラサチャレンジ（牝2・川崎・佐々木仁）は、4着敗退。【佐賀・ウインターチャンピオン】オオイチョ