韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンがタイト目な制服SHOTでファンを釘付けにしている。【写真】はち切れそう…キム・ヒョニョンのぴったり制服姿キム・ヒョニョンは最近、インスタグラムを更新。「今日も勝った♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、自身がチアを務める台湾男子プロバスケチーム「桃園レオパーズ」のチアリーディング衣装を身にまとったキム・ヒョニョンが写っている。