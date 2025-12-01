11月30日、水沢競馬場で行われた12R・北上川大賞典（M2・3歳上・ダ2500m）は、高橋悠里騎乗の2番人気、サクラトップキッド（牡4・岩手・伊藤和忍）が快勝した。4馬身差の2着に1番人気のリケアカプチーノ（牡3・岩手・菅原勲）、3着にライアン（牡6・岩手・佐藤浩一）が入った。勝ちタイムは2:44.9（稍重）。1着サクラトップキッド高橋悠里騎手「2連覇ができてホッとしましたし、とてもうれしいです。レース前は作戦を組んでい