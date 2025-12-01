トヨタ「次期ハイエース」凄すぎる！ 衝撃「柱なし」＆日本サイズ維持にライバルも嫉妬昨今話題となっているトヨタ「ハイエース」。その理由のひとつに「ジャパンモビリティショー2025」にて、次期型を示唆する「ハイエース コンセプト」が世界初公開されたことがあげられます。【画像】超カッコいい！ これが「新”ハイエース」 画像を見る（30枚以上）なおふたつのボディタイプが展示され、ひとつは従来の200系サイズ、も