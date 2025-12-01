女優の本田翼が、３０日に自身のＳＮＳを更新。美脚の映える私服ショットを公開した。本田は自身のインスタグラムに、チャコールグレーのフリースとブラックのハイソックスに黒靴を合わせた、シックで大人カジュアルなコーデを披露。ハッシュタグに「＃私服」とつけ、長い美脚がスラリと映えるショットとなっている。この投稿にはファンから「かわいいの天才」「綺麗な脚」「天使だあ」「ばっさーめっちゃ可愛いです！！」「