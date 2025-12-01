◆日韓ドリームプレーヤーズゲーム日本１−７韓国（３０日・エスコン）日韓のプロ野球ＯＢが対決する「日韓ドリームプレーヤーズゲーム２０２５」が３０日、エスコンで行われた。昨年に続く第２回は「日韓国交正常化６０周年記念事業」として行われ、かつて両国代表として雌雄を決したメンバーが集結。結果は日本が１―７と大敗したが、日本ハムＯＢも６選手が参加し、集まった３万１８人のファンを喜ばせた。５回、「代打