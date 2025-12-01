算数・数学の醍醐味は「考える」ことそのもののなかにある。「算数オリンピック」でこれまでに100人を超えるメダリストを輩出してきた「りんご塾」代表の田邉亨氏は、そう述べる。問題が解けたときの喜びがより大きくなるのは、大人から一方的に「教えられた」時ではなく、自分自身で「考えた」時だからだ。子どもがそうした機会を持てるように工夫された教え方の詳細を著書『本物の算数力の育て方』よりお届けする。田邉氏の新刊