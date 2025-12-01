私はナナコ。少し前にブラック企業を辞めました。グッタリ疲れ果てた私を見かねた両親は、何も言わず実家においてくれることに。今はバイトのかたわら再就職に向けた資格の勉強に力を入れています。さてそんなある日のこと、近くに住む兄のケイスケの家に赤ちゃんができたという知らせが！妻のサホさんは妊娠5ヶ月だそうです。両親にとっては初孫だし、私もとても嬉しいです。しかし……ここから兄夫婦の要求がエスカレートして