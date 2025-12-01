改選時期を見据え、議員定数削減を検討している地方議会に注文したい。「削減ありき」で議論すべきではない。議員数を減らすと、議会機能が低下する可能性もある。あるべき議会像と現状を住民に示し、一緒に最適な議員数を考えてもらいたい。議会が定数削減に動く大きな理由は人口減少だ。自治会などが削減を求める請願を議会に提出した事例もある。議員のなり手不足も引き金になる。議員選で無投票が続いたり、定数割れに