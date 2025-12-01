今季最多1万7587人が見守る中、福岡がホーム3連勝で今季本拠地最終戦を締めた。決勝弾は松岡の今季初ゴール。後半10分にミドルシュートを決め「必ず勝つんだという思いを、前節から試合間隔が空いた間も皆が持っていた」とチーム全員の決意を代弁した。この1点を守り切り、J1でクラブ初となる5試合連続無失点。来季も続投する金明輝監督は「ブロックを敷いて守っている時は安心して見ていられる」とチームの習熟ぶりと選手への