大分県日田市老人クラブ連合会（安部敏朗会長）の「第3回老人クラブ・フォークソング合唱会」が11月19日、同市庄手の市老人福祉センターで開かれた。久積英敏さん（70）＝同市古金町＝がギターの弾き語りで懐かしの名曲を披露。会場からも歌声が上がった。同連合会は、2023年度から60〜70代の比較的「若い」層の加入を促しており、フォークソング合唱会もその一環で開催。演奏を前に安部会長が「大きな声で歌って若返り、また