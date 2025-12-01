9年前、大分市佐賀関の大規模火災と同じく風が強い中、木造建築物の密集地で燃え広がったのが新潟県糸魚川市の火災だ。同市の井川賢一副市長が11月29日、大分市役所を訪れ「復興まで6年かかった。われわれの経験や取り組みを生かし、一日でも早く平穏を取り戻してほしい」と協力を申し出た。同じ痛みが分かる地域として助け合いたい−。大分市は佐賀関の火災の発生当初から糸魚川市に助言を求めており、今後もオンライン会議で情