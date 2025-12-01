8年ぶりにサッカーJリーグ1部（J1）昇格を果たしたV・ファーレン長崎は30日、本拠地のピーススタジアム（長崎市）で報告会を開いた。スタンドに集まったサポーターは5500人。シーズン途中から現場に復帰し、チームを率いた高木琢也監督は「あっという間に終わったシーズン。皆さんに良い報告と笑顔を届けられた」とあいさつ。ファンは温かい拍手と声援でたたえた。この日はスタジアムのスクリーンに今季の戦いぶりが流れたのに