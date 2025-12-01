詐欺を見破り被害を阻止したとして、長崎県警大村署は11月27日、西大村郵便局（大村市）の課長代理、森明子さん（57）に感謝状を贈った。森さんは10月半ばに窓口業務をしていた際、訪れた顔見知りの60代女性に「オランダに8千円送りたい」と相談された。女性が持参した紙には「2200万円が当たる」とあるが、宝くじなどを買った覚えはないという。詐欺だと確信した森さんが近くの交番に行くよう促したところ、交番から戻った