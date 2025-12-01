大分市佐賀関の大規模火災で、消火作業にめどがついたことを受け、県は被災者の生活再建と被災地の復旧・復興に取り組む「県佐賀関被災者生活再建支援本部」を設置した。佐藤樹一郎知事が本部長を務め、部局長らで構成する。避難所運営などに当たっている大分市の関係者も参加する。最長2年間の「みなし仮設住宅」への転居が進んでいく中で地域コミュニティをどう維持するかや、「関アジ」「関サバ」のまちの観光支援といった