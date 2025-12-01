J2鳥栖は30日、小菊昭雄監督（50）の契約更新を発表した。シーズン移行となる来年、2月開幕の「百年構想リーグ」と8月開幕のJ2リーグで引き続き指揮する。就任1年目の今季は8位でJ1昇格を逃したが、若手育成が評価された。小菊監督はクラブを通じ「感謝の気持ちと同時に大きな責任を感じている」とコメントした。