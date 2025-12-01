女優の南沙良（23）が30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にリモート出演。出産直後にもかかわらず「美しすぎてびっくり」した女優を明かした。この日のゲストは女優の北川景子。ドラマの共演がきっかけで、プレイベートでも仲が良いという南は、「北川さんが出産された時に、写真を送ってくださって。その北川さんが、出産直後だとは思えないぐらい美しすぎて、びっくりして母に見せちゃいました」と語った。