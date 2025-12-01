12月1日、愛子内親王殿下は、24歳のお誕生日を迎えられた。この1年、愛子さまがご活動の幅を大きく広げられたのは周知の通り。日本赤十字社でのご勤務に加え、公務にも積極的にご参加。5月には大阪・関西万博をご視察、また、能登地震の被災地を単独で訪れ、被災者と交流された。6月には天皇皇后両陛下と沖縄をご訪問。沖縄戦の慰霊などをなされた。9月には新潟で防災大会に出席されたが、この際、悠仁さまの成年式の行事の一