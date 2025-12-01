高市内閣の支持率は今も72％（11月21〜23日、読売新聞調べ）と高い水準だが、アメリカではトランプ大統領の支持率がガタ落ちである。そのタイミングでマル秘文書の公開に踏み切るのには、どんな事情があるのだろうか。＊＊＊【写真を見る】女性の下腹部に「ドナルド」の署名が…衝撃的な“手紙”の送り先はゴールデンシャワーフロリダ州のパームビーチにある邸宅で、少女たちに性的な行為をさせた容疑で、ジェフリー・エプ