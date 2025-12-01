◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節新潟１―３柏（３０日・デンカＳ）１０試合が行われ、２位の柏が新潟に３―１で快勝し、逆転優勝への望みをつないだ。ＦＷ細谷真大（２４）がキャリア初のハットトリックを決めて、１―０で東京Ｖに勝利した首位・鹿島と勝ち点１差をキープ。鹿島は途中出場のＭＦ松村優太（２４）のゴールを守り抜き、１位の座を明け渡さなかった。優勝争いは６日の最終節までもつれ込むことになり、１１年以