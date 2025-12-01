◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯最終日（３０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）今季最終戦で、２０１７、１９年賞金女王の鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が２勝目となるツアー通算２２勝目を飾った。首位で出て６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（ちさと、２３）＝ホンダ＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホー