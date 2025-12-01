気象台は、午前6時8分に、暴風警報を遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・遠別町、天塩町に発表 1日06:08時点留萌地方では、1日昼前から1日昼過ぎまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■遠別町□暴風警報【発表】1日昼前から1日昼過ぎにかけて警戒風向南西・陸上最大風速18m/s■天塩町□暴風警報【発表】1日昼前から1日昼過ぎにかけて警戒風向南西・陸上