2026年1月期に放送される中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に、ハ・ヨンス、イ・イギョン、キム・ジェギョンが出演することが発表された。 参考：ハ・ヨンス、日本で挑戦し続ける覚悟を語る『虎に翼』崔香淑役は人生の第2幕に 本作は、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目