2026年1月、竹内涼真を主演に迎え、横関大の江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化するヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。このたび共演者情報が解禁となり、瀬戸康史と渡辺大知が事件の鍵を握る同級生役で出演することが決定した。【映像】竹内涼真×井上真央SPインタビュー＆メイキングある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、“誰にも言えない秘密”を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の同