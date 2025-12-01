ロシアとの和平案をめぐるアメリカとウクライナの協議が行われました。会談後、アメリカのルビオ国務長官は協議は生産的だったものの、多くの課題が残されていると述べました。ロシアとの和平案をめぐるアメリカとウクライナによる協議が先月30日、フロリダ州で行われ、アメリカ側はルビオ国務長官やウィトコフ特使、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏が出席しました。ルビオ国務長官「多くの課題が残されているが、 非常に生産