玄関のドアを開けると、そこにいたのは…!?【漫画】本編を読む＜不気味な妖怪の正体とは…!?＞小学校の頃から絵を描くことが好きな紫咲甘藍さん(@hitsuji_kanran)は、X(旧Twitter)を中心に漫画を公開している。2024年1月には短編ホラー『怪逅』を投稿。女子生徒から3つの怖い話が語られ、どれもとんでもない妖怪の登場と想定外な展開にゾッとしてしまう。本作が誕生した理由や裏話などについて、紫咲甘藍さんにインタビューした。