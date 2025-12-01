サッカーJ3リーグは11月29日に最終節が行われ、最終順位が決定しました。前節までにJ2昇格を決めていた栃木シティは41歳のFWピーター ウタカ選手が先制点を挙げるなど、5得点の快勝。J3優勝で来季から新たなステージの戦いを迎えます。勝点1を加えれば昇格が決まるヴァンラーレ八戸は、FC琉球に1-1の引き分けで2位にフィニッシュ。栃木Cとともに上位2位までの自動昇格でJ2昇格となります。FC大阪はFC岐阜に3-2で勝利するも八戸に勝