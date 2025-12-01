「白菊賞」（３０日、京都）２番人気のマーゴットラヴミー（牝２歳、栗東・小林）が新馬戦から２連勝とした。好発からスピードの違いでハナを奪うと、直線でも上がり３Ｆ最速の二の脚で後続を寄せ付けなかった。菱田は「すごいスピードでしたし、それを殺さずにいいレースができました」と称賛。小林師は「内容が良過ぎて言うことがないですね」と喜び、阪神ＪＦ（１４日・阪神）については「登録はしますが、カイバ食いの細