「ベゴニア賞」（３０日、東京）１番人気のドリームコア（牝２歳、美浦・萩原）が中団の内から鋭く抜け出し、後続から伸びてきたコルテオソレイユとのマッチレースを頭差でしのいだ。レーンは「体もアクションも大きい馬。新馬戦の時より成長して強くなっている。まだまだ筋肉をつけてきそうで、距離をもっと延ばしてもいい脚を使うイメージ。最後もいいファイト。この経験と成長の余地を含めて、まだまだポテンシャルがある